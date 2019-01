Estado Islâmico reivindica duplo atentado contra catedral filipina

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado, hoje, contra a catedral católica de Jolo, nas Filipinas, que causou pelo menos 20 mortos, indicou o centro norte-americano que vigia as atividades do movimento ‘jihadista’ (SITE).

Segundo o SITE, o grupo extremista difundiu um comunicado a relatar que dois homens suicidas explodiram duas bombas no interior da catedral e no parque de estacionamento.

O ataque, que provocou mais de 80 feridos, de acordo com o balanço revisto pela polícia, ocorreu uma semana depois de mais de dois milhões de filipinos da comunidade de maioria muçulmana no sul do país, onde se situa a ilha de Jolo, terem sido chamados a participar num referendo para tornar esta região mais autónoma e, assim, acabar com cinco décadas de conflito.