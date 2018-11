Nas Notícias Estado do tempo agrava a partir da tarde de hoje e domingo volta a piorar Por

As condições meteorológicas vão agravar-se a partir das 12:00 de hoje nas regiões do Norte e Centro do continente, voltando depois a piorar no domingo com chuva persistente e vento forte, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado a uma depressão centrada a oeste-noroeste das Ilhas Britânicas, prevê-se um agravamento do estado do tempo no território do continente a partir da tarde de hoje.

Segundo o IPMA, está prevista precipitação por vezes forte nas regiões do Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, entre a tarde de hoje e o final da manhã de sábado.

No final do dia de hoje, as rajadas de vento podem atingir os 85 quilómetros por hora no Minho e Douro Litoral e os 100 quilómetros por hora nas terras altas destas regiões.

“A partir do início do dia de domingo, a precipitação irá intensificar novamente no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território. Durante este período, esta precipitação deverá ser persistente, em especial no dia 11, domingo”, adianta o IPMA.

De acordo com o Instituto, está previsto vento forte, sendo mais intenso no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas que podem atingir os 70 km/h e os 85 km/h respetivamente.

O IPMA alerta também para a agitação marítima forte em toda a costa ocidental até ao final da manhã de sábado, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Na sequência da situação meteorológica, o IPMA colocou sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo e Braga devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, entre as 12:00 de hoje e as 06.00 de sábado.

Sob aviso amarelo também devido à precipitação estão Viseu, Porto, Vila Real e Aveiro.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo devido à agitação marítima no Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O vento está na origem também da emissão de aviso amarelo para Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

O aviso laranja é o segundo de uma escala de quatro e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.