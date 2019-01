Nas Notícias “Estado a que o PSD chegou é mau, preocupante e irreversível” com Rui Rio, diz Montenegro Por

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro anunciou hoje que está disponível para ser “de imediato” candidato à liderança do partido, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas já e a apresentar a sua própria candidatura. “O estado a que o PSD chegou é mau, preocupante e irreversível” com Rui Rio, defende.

“Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político”, afirmou, num desafio direito ao líder do PSD, numa declaração sem direito a perguntas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

“Não me resigno a um PSD pequeno, perdedor, irrelevante, sem importância política e relevância estratégica”, justificou o antigo deputado.