Estádio do Dragão colorido e festivo ao receber o Portugal-Suíça nas meias-finais da Liga das Nações

Colorido e festivo era o ambiente que rodeava o Estádio do Dragão, que recebe o Portugal-Suíça, uma das meias-finais da Liga das Nações de futebol, esgotado não apenas por adeptos suíços e portugueses, mas também ingleses.

Às 17:30, a duas horas e quinze minutos do início da partida, já na estação de metro da Trindade, no centro do Porto, os adeptos palpitavam de ansiedade, procurando uma ‘nesga’ de espaço para entrar no transporte público que faz a ligação ao estádio.

Desde as filas para carregar o cartão de viagens, ao aglomerado de passageiros à espera para entrar nas carruagens, as centenas de adeptos enchiam a estação com trajes a rigor. Já dentro do metro, sentia-se o nervosismo de quem disputa a meia-final de uma competição europeia e de quem via a sua rotina atrapalhada no meio da festa do futebol.

À chegada ao exterior do Estádio do Dragão, transformado em zona pedonal, o ‘mar’ de gente de vermelho e verde, de Portugal, e vermelho vivo da Suíça, amontoava-se nas filas para entrar, entoando cânticos de apoio a ambas seleções, com Cristiano Ronaldo e Haris Seferovic a serem os mais representados em número de camisolas nacionais.

No interior, o topo norte era ocupado pela ‘armada lusa’, exibindo uma faixa em que se lê “nação valente e imortal”, enquanto num dos cantos do topo sul ouvia-se a falange suíça e, noutro canto, viam-se bandeiras de apoio à Inglaterra.