Nas Notícias “Está na altura de Costa pedir desculpas por ter pedido desculpa”, diz Paulo Rangel Por

O social-democrata Paulo Rangel não ficou satisfeito com o resultado da reunião em Belém e afirmou que António Costa devia “pedir desculpas por ter pedido desculpa”, no âmbito da polémica sobre os 850 milhões de euros injetados no Novo Banco.

Nas redes sociais, o eurodeputado do PSD sustentou que a continuidade de Mário Centeno como ministro das Finanças desautoriza o primeiro-ministro, isto depois de Costa ter recebido o apoio público de Marcelo Rebelo de Sousa.

“Está na altura do primeiro-ministro Costa pedir desculpas por ter pedido desculpa a Catarina Martins. É o mínimo, depois do malabarismo do comunicado de ontem em que o primeiro-ministro Costa dá razão, ou melhor, dá razões a Centeno”, escreveu Paulo Rangel.

Ou António Costa “se enganou ao dizer que tinha sido enganado ou enganou-nos a nós”, reforçou o eurodeputado do PSD.

Recorde-se que, ontem à noite, o Presidente Marcelo chamou António Costa e Mário Centeno a Belém, com o Governo a emitir um comunicado, após a reunião, a salientar que “o primeiro-ministro reafirma publicamente a sua confiança pessoal e política no ministro de Estado e das Finanças”.