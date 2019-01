Local Esqueleto humano revelado por deslizamento de arriba em Tróia Por

O deslizamento de uma arriba na Ponta do Verde, numa zona próxima das ruínas romanas de Tróia, deixou à vista um esqueleto humano, durante a tarde de hoje.

Na sequência do alerta, peritos da Polícia Judiciária de Setúbal procederam a escavações, recolhendo os ossos.

De acordo com o Correio da Manhã, as ossadas encontradas são referentes à parte do corpo da cintura para cima.

Os ossos recolhidos foram encaminhados para o Instituto Nacional de Medicina Legal.