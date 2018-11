Motores ‘Esquadra’ Kia Picanto GT Cup marca presença no Rali das Camélias Por

A Kia Picanto GT Cup vai marcar presença no Rali das Camélias, prova que o Clube de Motorismo de Setúbal vai realizar no próximo fim de semana.

Neste regresso de uma prova histórica do automobilismo nacional, três décadas depois da última edição a estrutura da CRM Motorsport alinham com cinco viaturas.

Às duplas Tiago Raposo Magalhães/Tiago Carvalho e Francisco Espero/Fernando Miguel juntam-se agora outras três: João Seabra/Luís Lisboa, Hipólito Pires/Marta Pires e Nuno Caetano/Hugo Araújo.

Em especiais ‘desenhadas’ nos concelhos de Sintra, Cascais e Mafra o Rali das Camélias vai pôr à prova as capacidades do pequeno Kia Picanto GT Cuo também na estrada, sendo que os carros coreanos se encontram inscritos na categoria RC5.

Diretor-Geral da Kia Portugal terá pela frente uma nova experiência, mas diz que esta participação tem como objetivo confirmar “a versatilidade em toda a linha do Kia Picanto GT Cup volta a ser assinalada com a presença de cinco unidades do Kia Picanto GT Cup no Rali das Camélias”.

As duplas presentes aproveitarão este evento para se divertir ao longo das históricas classificativas que terão lugar nos concelhos de Cascais, Sintra e Mafra, mas igualmente para testar algumas das novas evoluções mecânicas previstas para 2019”, acrescenta João Seabra.

O evento decorre exclusivamente no sábado, 1 de dezembro, e conta com a presença de antigos campeões do automobilismo nacional. Irá arrancar bem cedo, para cumprir uma passagem pelas especiais de Cascais (11,66 km), Sintra (10,22 km) e Mafra (10,19 km), e duas pelas de Codeçal (12,44 km) e de Livramento (8,00 km).