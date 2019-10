Motores ‘Esquadra’ da Benimoto ‘aponta baterias’ para Portalegre Por

A equipa Benimoto montou um autêntico ‘assalto’ à competição SSV da Baja Portalegre 500, alinhando com nada mais nada menos do que 15 concorrentes.

Se Nelson Caxias é o nome mais em foco nesta formação, por via do seu domínio na Classe Promoção, Manuel Mello Breyner, Miguel Barbas, Ricardo Filipe e Victor Grasa são as novidades para a prova do ACP.

Mello Breyner, ex-presidente da FPAK destaca-se pelo seu impressionante currículo desportivo, tanto em estrada como em pista, mas Ruben Faria, um ex-piloto de fábrica no todo-o-terreno em duas rodas, é outro nome em foco na Benimoto e um forte candidato aos lugares cimeiros.

Claro que Nelson Caxias está sob os holofotes, por liderar a Classe Promoção. Acompanhado por Carlos Rebola, ao piloto faltam-lhe apenas dois pontos para se sagrar campeão. Na mesma classe Daniel Mahseredjian, vice-campeão brasileiro Pro 2018 nos SSV, é também outro concorrente em foco, ocupando o quarto posto da mesma categoria.

Na mesma Classe Promoção alinham pela Benimoto Sérgio Baptista, ex-campeão de trial, Hélder Novo – sétimo no campeonato – e Marco Marques, quintoºclassificado em Idanha. Na Classe Stock do Troféu Can-Am a equipa é representada por Luís Cunha, que aspira a ser vice-campeão.

Muito rápidos e com provas já dadas, tanto Ricardo Domingos, que terá Catarina Marques ao seu lado, como Avelino Luís, acompanhado por Dinis Carmo (3º dos Veteranos) e ainda Filipe Cameirinha, navegado por Nuno Cavaco, terão seguramente ambições de lutar pelas primeiras posições da corrida. De regresso às competições do CNTT Road to Dakar está a dupla Rui Farinha/Rui Pita.