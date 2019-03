Especialistas dizem que posto de lançamento de mísseis coreano está de novo operacional

Um local de lançamento de mísseis que a Coreia do Norte tinha começado a desmantelar para cumprir compromissos com os EUA foi recuperado e está de novo funcional, disseram hoje especialistas norte-americanos.

Baseados em novas imagens de satélite, especialistas de dois ‘think tanks’ de Washington – o “Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais” e o “38 Norte” – afirmaram hoje que o posto Sohae (para lançamento de mísseis com capacidade nuclear) está “de novo em estado operacional normal”.

Com base em imagens tiradas no início de março, esses especialistas já tinham reportado a reconstrução do local de lançamento de mísseis Sohae, logo a seguir à cimeira de Hanói, onde o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, falharam um acordo sobre o desarmamento nuclear da península coreana.

O presidente dos Estados Unidos advertiu na quarta-feira que ficaria “muito, muito desapontado” com o líder da Coreia do Norte se tal informação viesse a ser confirmada.

De acordo com especialistas do grupo de reflexão “38 Norte”, a reconstrução dessas instalações, que incluem um campo de tiro e um local de teste para motores de foguetes, continuou “a um ritmo rápido”.

Para os especialistas, este dado demonstra que a Coreia do Norte pode rapidamente reverter todas as ações de desmantelamento dos seus programas de armas nucleares que tinham sido iniciadas após a primeira cimeira, em 2018, constituindo uma “afronta à estratégia diplomática do Presidente dos EUA”.