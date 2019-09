Motores Especial Sprint de Paredes terminou mais cedo para Abílio e Francisco Milheiro Por

Abílio Milheiro e Francisco Milheiro tinham aspirações a realizar uma boa prova na Especial Spirit de Paredes, mas os dois homens do Peugeot 106 acabou por não ser feliz. Um toque num passeio acabou por ‘deitar por terra’ as aspirações da equipa.

Na primeira pessoa Abílio Milheiro relatou o que lhe aconteceu: “Na minha primeira passagem, infelizmente, acabei por dar um toque num passeio ao fazer uma das rotundas. Mas deu para terminar a minha passagem. Depois foi o Francisco, que não teve sorte”.

De facto Francisco Milheiro repetiu o toque no passeio, só as consequências foram piores e a prova ficou por ali. “Quando foi a minha vez de fazer o troço, ao sair duma das rotundas dei uma pancada forte contra um passeio com a roda traseira do lado direito, e com isso dei cabo do eixo traseiro, acabando por ditar a inevitável desistência”, contou.

O piloto lamenta, até porque o incidente acabou por impedir o terceiro elemento da equipa de chegar a competir: “Foi pena, estava confiante que ia fazer um bom resultado, mas infelizmente tal não aconteceu. Com tudo isto, a Gabriela Correia que estava também inscrita para correr, acabou por não se sentar no carro”,

“Agora vamos de trabalhar um pouco para ter o Peugeot 106 para a Rampa de Boticas, ultima prova do calendário do Campeonato Portugal de Montanha”, finalizou Francisco Milheiro, centrando agora as suas atenções para o evento transmontano.