Espanhol condenado a dois anos de prisão por apalpar mulheres na rua

A sentença, revelada pelo site espanhol El Confidencial, mostra que os factos aconteceram na madrugada de 5 de agosto, em Barcelona.

De acordo com os autos, o homem abordou duas mulheres nas ruas (uma com apenas 15 anos), agarrando-as nos glúteos “com força” e colocando-se, de seguida, em fuga.

Naquele momento, estava sob um “transtorno dissociativo leve de origem afetiva” e foi sujeito a ações terapêuticas.

A responder com as iniciais MGG, o suspeito foi condenado de dois crimes de abuso sexual, cujas penas de prisão podem ir até três anos de prisão. Foi sentenciado com um ano por cada um dos crimes.