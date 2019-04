Espanhol Bankinter com lucro de 145 ME no 1º trimestre com forte crescimento em Portugal

O espanhol Bankinter teve um lucro de 145 milhões de euros no primeiro trimestre de 2019, um pequeno aumento de 1,45 por cento em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com uma informação enviada hoje ao mercado.

No relatório trimestral publicado na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) espanhola, o banco também comunica que a sua atividade em Portugal teve “um forte crescimento”, tendo contribuído com 22 milhões, antes de impostos, para os resultados globais do grupo, um aumento de 16 por cento.

O banco espanhol destaca o forte crescimento nos recursos de Clientes (+10 por cento) e da carteira de crédito (+5 por cento) em Espanha.

Por outro lado, o rácio de capital CET1 “fully loaded” terminou o período em 11,80 por cento, o que significa 360 pontos básicos acima do mínimo exigido à entidade pelo Banco Central Europeu para o exercício corrente.

O Bankinter mantém os rácios de rentabilidade (ROE de 12,6 por cento) e de incumprimento (2,87 por cento), sublinhando a sua “posição de liderança” em relação aos seus concorrentes.

No que diz respeito ao Bankinter Portugal, a entidade espanhola destaca que tanto o crédito como os recursos captados cresceram 12 por cento, alcançando 5.600 e 4.300 milhões de euros, respetivamente.