Espanha é destino de quase 65% das exportações de Cabo Verde no primeiro semestre

Quase 65 por cento das exportações de bens de Cabo Verde no primeiro semestre de 2019 tiveram como destino Espanha, enquanto Portugal manteve a liderança entre os países de origem das importações feitas pelos cabo-verdianos.

De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir do mais recente relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, Espanha garantiu 1.742 milhões de escudos (15,7 milhões de euros) em exportações cabo-verdianas de janeiro a junho, um aumento de 1 por cento face ao primeiro semestre de 2018.

Essencialmente, as exportações cabo-verdianas de bens resumem-se a peixe enlatado e congelado, produtos preparados por indústrias espanholas instaladas em Cabo Verde.

No segundo lugar do destino das exportações de Cabo Verde mantém-se Portugal, que viu o valor global subir mais de 2 por cento no primeiro semestre, para 549,6 milhões de escudos (cinco milhões de euros).

No total, as exportações cabo-verdianas de bens (exclui o turismo, principal atividade do país) no primeiro semestre ascenderam a 2.691 milhões de escudos (24,3 milhões de euros).

No sentido inverso, Portugal reforçou a liderança na origem das importações de Cabo Verde, crescendo 2,2 por cento no primeiro semestre, para 16.076 milhões de escudos (145,6 milhões de euros).

Entre o total de 36.808 milhões de escudos (333,4 milhões de euros) das importações de bens feitas por Cabo Verde de janeiro a junho, essencialmente de produtos alimentares, Portugal teve um peso de quase 45 por cento do total.

No segundo lugar da origem das importações cabo-verdianas surge a Holanda, com 4.285 milhões de escudos (38,8 milhões de euros) em seis meses.