Motores Espanha e Coreia do Sul na rota do WTCR em 2020 Por

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) reunido em Paris decidiu proceder à aprovação de vários calendários para 2020, nomeadamente ao da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR).

As maiores novidades prendem-se com o regresso a Espanha e visita à Coreia do Sul, que estão integrados num calendário que tem dez eventos, numa competição que tem agora uma nova classificação para ‘rookies’ (estreantes) e um ajuste nas regras de lastro.

O promotor – o Eurosport Events – e a FIA assinaram uma extensão do atual acordo por mais três anos, ao mesmo tempo que foi aprovada a ida do campeonato ao circuito Inje Speedium, localizado a 160 quilómetros de Seul (Coreia do Sul), entre 16 e 18 de outubro do próximo ano. Portugal continuará a ser visitado no começo de junho – entre 19 e 21 de junho – em Vila Real.

Uma pista que o veterano Gabriele Tarquini já conhece: “É uma pista muito agradável, com subidas e descidas. É um pouco uma versão pequena do circuito de Mugello. Quando ali guiei foi complicado encontrar a trajetória e isso constitui um bom desafio”.

Simultaneamente o Motorland em Aragón (Espanha) terá uma prova entre 3 e 5 de julho. O que deixou Mikel Azcona muito agradado. “Podemos fazer muitas ultrapassagens e ter grandes batalhas. Será muito divertido para os espetadores”, garante o piloto espanhol.

Sobre o novo acordo de três anos com a FIA, o seu presidente, Jean Todt, mostrou-se muito agradado: “Estou muito contente com o desenvolvimento da parceria para o WTCR e desejoso por continuarmos o desenvolvimento das corridas de carros de turismo”.

Calendário do WTCR para 2020

3-5 de abril – Marraquexe (Marrocos)

24-26 de abril – Hungaroring (Hungria)

5-7 de junho – Slovakia Ring (Eslováquia)

19-21 de junho – Vila Real (Portugal)

3-5 de julho – Motorland Aragon (Espanha)

4-6 de setembro – Ningbo (China)

16-18 de outubro – Inj Speedium (Coreia do Sul)

19-22 de novembro – Circuito da Guia (Macau)

10-13 de dezembro – Sepang (Malásia)