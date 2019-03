Espanha com muitas novidades no arranque da qualificação para o Euro2020

O selecionador Luís Enrique promoveu hoje uma ‘revolução’ nos convocados de Espanha para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol, com oito novidades entre os escolhidos para os jogos com Noruega e Malta.

Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Sergi Goméz (Sevilha), Jesús Navas (Sevilha), Dani Parejo (Valência), Sergio Canales (Betis), Fabián Ruiz (Nápoles), Jaime Mata (Getafe) e Iker Munian (Athletic Bilbau) são algumas das surpresas na lista hoje divulgada.

Luís Enrique não pode contar para estes dois jogos com Dani Carvajal, Diego Llorente e Iago Aspas, lesionados, e deixou de fora, por opção, Isco, Saúl Níguez, Thiago Alcântara e Koke.

Real Madrid, com Sergio Ramos, Ceballos e Asendio, FC Barcelona, com Jordi Alba, Sergi Roberto e Busquets, e Valência, com José Luís Gaya, Dani Parejo e Rodrigo, são os clubes que mais jogadores cedem nesta convocatória.

A Espanha, campeã europeia em 2008 e 2012, e campeã mundial em 2010, integra o Grupo F de apuramento para o próximo Europeu, com Ilhas Faroé, Malta, Noruega, Roménia e Suécia.

Os espanhóis iniciam a qualificação em 23 de março, com a receção à Noruega, em Valência, deslocando-se em 26 do mesmo mês a Ta’Qali, em Malta.