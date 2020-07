Mundo Espanha com 21 mortes na última semana devido à pandemia Por

O Ministério da Saúde espanhol revelou hoje que, na última semana, foram registadas 21 mortes associadas à pandemia de covid-19.

Com a atualização, o número total de vítimas mortais chegou aos 28 385.

Nas últimas 24 horas, o número de novos casos foi de 174, elevando o total desde o início da pandemia para 250 545.

Madrid, com 50 novos casos, Catalunha, com 42, e Aragão, com 31, lideram a lista das comunidades espanholas com mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas.