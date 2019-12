Motores Escuderia de Castelo Branco nomeada para ‘Personalidade do Ano’ pela FPAK Por

A Escuderia de Castelo Branco foi a entidade escolhida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para Personalidade do Ano, distinção da Confederação do Desporto de Portugal.

O clube ablicastrense, um dos mais dinâmicos no desporto motorizado do nosso país, viu o seu trabalho durante 2029 reconhecido pela entidade federativa, que o leva a ‘concurso’ na 24ª Gala do Desporto, que se realizará a 29 de janeiro de 2020 no Casino do Estoril.

Este ano foi de atividade muito intensa para a Escuderia de Castelo Branco, que organizou no total sete eventos desportivos, seis dos quais pontuáveis para campeonatos de Portugal.

A agremiação dirigida por António Sequeira fez sempre questão de elevar o nível das provas e a promoção das regiões em que cada um dos eventos teve lugar, entre os quais se salientaram a Baja TT do Pinhal, do Campeonato de Portugal de TT, o Rali de Castelo Branco, do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali de Tábua e Oliveira do Hospital do Campeonato Centro da especialidade ou o Ralicross de Castelo Branco, pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralicross.

“Terminar o ano com a nomeação para Personalidade do Ano, pela FPAK, para a Gala do Desporto é, para nós, uma tremenda honra e uma forma muito bonita de encerrar mais uma temporada desportiva e mais um ano de existência desta coletividade”, reagiu António Sequeira.

O presidente da Escuderia de Castelo Branco – que celebra 55 anos de existência – refere também que a sua agremiação “sempre procurou contribuir para o desenvolvimento da região” interior centro “através do desporto motorizado”, salientando que “não tem sido um percurso fácil, por força da interioridade e de outras dificuldades”, mas que continua “há mais de meio século a trabalhar nesse sentido”.