Motores Escuderia de Castelo Branco distinguida como ‘Personalidade do Ano’ Por

A Escuderia de Castelo Branco foi distinguida pela Confederação do Desporto de Portugal com o Prémio Mérito Desportivo 2019 ‘Personalidade do Ano.

Desta forma a agremiação albicastrense viu reconhecido o seu esforço na promoção do desporto motorizado no nosso país, confirmando o bom trabalho realizado pela sua equipa ao longo de muitos anos

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) candidatou a Escuderia de Castelo Branco ao galardão e a Confederação do Desporto de Portugal aceitou-a de imediato, reconhecendo assim o trabalho da agremiação na promoção da Beira interior a nível nacional através do desporto motorizado.

É também reconhecido o elevado nível dos eventos de automobilismo e motociclismo que a agremiação albicastrense organiza todos os anos, num trabalho que começou há cinco décadas.

“Recebermos uma distinção como esta é para nós um tremendo orgulho”, começa por dizer o presidente da Escuderia de Castelo Branco, salientando: “Sermos reconhecidos pela Confederação do Desporto de Portugal e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que propôs a Escuderia, é o culminar da organização, do empenho, da dedicação e do trabalho que todos os que estão ligados a este clube têm entregue à causa”.