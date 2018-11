Cultura Escritor Jonathan Littell participa sábado em conversa com o público em Lisboa Por

O escritor franco-americano Jonathan Littell, autor de “As Benevolentes”, romance vencedor, em 2006, do Prémio Goncourt e do Grande Prémio do Romance da Academia Francesa, protagoniza, no sábado, uma conversa com o público em Lisboa.

Littell, de 51 anos, é um dos membros do júri do Lisbon & Sintra Film Festival, que se prolonga até domingo, e participa numa conversa com o público, no Cinema Monumental, em Lisboa, no sábado, às 18:00, sobre o documentário de sua autoria, “Wrong Elements”, anunciaram hoje as Publicações D. Quixote, que em 2007 editaram “As Benevolentes”.

O documentário “Wrong Elements” foi apresentado em 2016, no Festival de Cannes, em França, e aborda a temática das crianças que foram usadas como soldados no Uganda.

Recentemente, as Publicações D. Quixote editaram o novo romance de Littell, “Uma História Antiga”, traduzido para português por João Carlos Alvim, um “livro onde são visíveis as mais profundas emoções humanas: a solidão, a luxúria, o pensamento e o desejo, iluminadas por uma linguagem divertida e inteligente, muitas vezes irónica e sempre desafiante”, segundo a mesma fonte.

“A força da prosa de Littell revela-se, tal como em ‘As Benevolentes’, na sua admirável capacidade de criar cenas sugestivas que mergulham o leitor na mente do protagonista”, remata a editora do grupo LeYa.

Jonathan Littell nasceu em Nova Iorque, em 1967, obteve a dupla nacionalidade norte-americana e francesa, e, atualmente, vive em Espanha.

Littell é ainda autor de diversas obras de não-ficção, nomeadamente, “Le sec et l’humide: Une brève incursion en territoire fasciste”, “Tchétchénie, an III”, “Carnets de Homs” e “Triptyque: Trois études sur Francis Bacon”, assim como de artigos sobre as guerras na Geórgia, Chechénia, República Democrática do Congo e na Síria, publicados nos jornais Le Monde e The Guardian, entre outros.