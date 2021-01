Nas Notícias Escolas vão encerrar a partir de sexta-feira Por

O Governo vai decidir nesta quinta-feira, em Conselho de Ministros, o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, do Básico ao Superior, com efeitos a partir de sexta-feira, avança fonte do executivo em declarações à agência Lusa.

O Governo vai determinar o encerramento das escolas e das universidades, a partir de sexta-feira, medida decidida em reunião que decorreu ontem.

O executivo de António Costa recebeu informação “relevante”, em particular relacionada com a variante britânica do novo coronavírus, de mais fácil propagação.

“A informação que o Governo recebeu na quarta-feira, após reunião com epidemiologistas, foi considerada muito relevante e determinante para a decisão, tendo em conta o crescimento da variante britânica do novo coronavírus em Portugal”, referiu a mesma fonte, citada pela Lusa.

O executivo liderado por António Costa pretende “isolar todo o sistema escolar”.

“Não havendo aulas, evita-se que as pessoas sejam forçadas a sair de casa”.

O Governo, que determinou um confinamento com muitas exceções, entre as quais o facto de as escolas permanecerem abertas, vai agora eliminar algumas dessas exceções.

As novas medidas devem ser anunciadas depois da reunião do Conselho de Ministros.