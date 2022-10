Nas Notícias Escolas em Portugal assinalam Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza Por

Alunas e alunos portugueses mobilizam-se para assinalar o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, com o mote “como podemos melhorar o mundo?”.

O desafio foi aceite: mobilizar a comunidade escolar para a luta contra a pobreza. Alunas e alunos de todas as idades e de escolas de norte a sul do país e ilhas, vão hoje mostrar que querem fazer parte da solução na luta contra a pobreza, incentivados pela ONG Oikos. Como podemos tornar o mundo melhor? As crianças mais novas responderam.

17 de outubro, marca o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e a Oikos considera que é nos mais novos que tem de ser despertada a urgência de agir nas diferentes esferas da nossa vida: devemos colocar o nosso esforço individual e coletivo na transformação do Mundo em que queremos viver.

Mais de 30 escolas, e pelo menos 5.000 alunos, já confirmaram ações para o dia de hoje, nomeadamente: exposições temáticas, murais, elaboração de trabalhos de grupo, visualização de documentários, jogos didáticos, vestir uma peça de roupa branca e recolhas de bens e alimentos para doar a famílias carenciadas da comunidade.

Se por um lado os dados oficiais do Banco Mundial e ONU revelam grandes retrocessos nos últimos anos na luta contra a pobreza extrema e que as metas estabelecidas através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) dificilmente serão cumpridas até 2030, queremos mostrar que há esperança.

Não só temos o poder de mudar o mundo, como temos os meios para o fazer e queremos começar por algum lado: as crianças e os jovens.