Escolas do Oeste recebem sessões de esclarecimento sobre doença renal crónica

Durante o mês de fevereiro, a Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL) vai realizar sessões de esclarecimento sobre a doença renal crónica, destinadas a alunos do 1.º ciclo. As sessões vão decorrer no dia 11 de fevereiro, na Escola Básica de Outeiro da Cabeça, em Torres Vedras, e no dia 18 de fevereiro, na Escola Básica de Santo Onofre, nas Caldas da Rainha.

A iniciativa faz parte do lançamento do jogo educativo “À descoberta dos nossos rins”, desenvolvido pela Associação Portuguesa de Insuficientes Renais (APIR), com o apoio da ANADIAL. Este recurso, disponibilizado gratuitamente a várias escolas do país, já chegou a cerca de 3.000 alunos e visa complementar os conteúdos curriculares relacionados com o estudo das funções vitais do corpo humano, em particular o sistema urinário.

Durante as sessões, profissionais de saúde irão apresentar o funcionamento do jogo e sensibilizar os alunos para a importância da prevenção da doença renal crónica. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a doença e incentivar a sua prevenção desde a infância.

A doença renal crónica é uma doença provocada pela deterioração lenta e irreversível da função renal. Como consequência da perda de função, existe retenção no sangue de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, levando à acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue (azotemia ou uremia).

Doenças como a hipertensão arterial, diabetes e doenças hereditárias podem provocar lesões nos rins e causar insuficiência renal crónica. Nos estádios mais avançados, os portadores desta doença precisam de efetuar tratamentos de substituição da função renal regularmente, como a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal.