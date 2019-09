Motores Esapekka Lappi e Citroën na ofensiva no Rali da Turquia Por

Esapekka Lappi e Sebastien Ogier lideraram a ofensiva Citroën na primeira etapa do Rali da Turquia, hoje disputada.

Os dois pilotos dos C3 WRC conseguiram ascender às duas primeiras posições da prova do Campeonato do Mundo de Ralis que este fim de semana se realiza em duras classificativas de terra.

Contra todas as previsões, foram os Toyota que sofreram nesta primeira tirada da prova turca, dominado inicialmente por Jari-Matti Latvala, até Lappi ganhar ascendente sobre a concorrência.

Na segunda ronda pelas especiais de Içemeler (24,8 km), Çetibeli (38,1km) e Ula (16,1 km) Esapekka Lappi confirmou a vantagem sobre os seus adversários, concluindo o dia com mais 17 segundos sobre o seu companheiro de equipa Sebastien Ogier.

Thierry Neuville e Dani Sordo, nos Hyundai i20 WRC, deram um ‘ar da sua graça’, ganhando uma especial, como Kris Meeke e Jari-Matti Latvala, mas o belga, que ocupa a segunda posição no campeonato, terminou esta primeira etapa no terceiro posto, ainda que a apenas sete décimas do segundo posto de Ogier.

Um furo travou a progressão do comandante do Campeonato do Mundo, Ott Tanak, que concluiu a tirada apenas na oitava posição, a mais de minuto e meio do líder, provando mais uma vez que a prova turca não privilegia tanto os mais rápidos mas os que menos problemas têm.

Seguindo o mesmo princípio, Teemu Suninen termina a jornada de hoje no quarto posto, a mais de 44 segundos de Esapekka Lappi, mas é o melhor representante da M-Sport Ford, enquanto no quinto posto Andreas Mikkelsen – que tinha ganho a super especial de ontem – completa o top cinco no segundo Hyundai.

Tanto o finlandês da M-Sport como o norueguês da Hyundai aproveitaram bem a ligeira saída de estrada de Kris Meeke na sexta especial e danificou a traseira do seu Toyota Yaris WRC, descendo para o sétimo posto, atrás de Sordo, no terceiro i20 WRC. Isto apesar do espanhol ter tido um problema com o turbo do seu Hyundai.

Classificação após a 7ª PE

1º Esapekka Lappi/Jane Ferm (Citroën) 1h59m53,7s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 17,7s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 18,4s

4º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 44,4s

5º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m04,1s

6º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1m25,2s

7º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 1m32,1s

8º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 1m37,4s

9º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 1m42,5s

10º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 3m45,4s