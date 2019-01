Motores Esapekka Lappi aponta ao top cinco no Rali de Monte Carlo Por

Novo ‘recruta’ na Citroën, Esapekka Lappi tem objetivos prudentes para a primeira prova do Campeonato do Mundo de Ralis, que passam por terminar entre os cinco primeiros.

O Rali de Monte Carlo é um evento muito específico, onde as condições climatéricas podem mudar muito rapidamente e onde o outro piloto da marca francesa, Sebastien Ogier, é um especialista.

Além disso Lappi vai fazer a sua estreia aos comandos do C3 WRC, estando ainda a adaptar-se ao carro e a conhecer a equipa. Isto apesar de já ter ficado com boa impressão do Citroën nos curtos testes que realizou como preparação para a prova monegasca.

“Gostei dos nossos testes porque conseguimos experimentar tudo, com exceção de alcatrão completamente seco. Juntamente com a equipa, encontrámos um ‘set-up’ que me agrada e sinto-me confiante no carro. Dito isto, o Rali de Monte-Carlo não deixa de ser um enorme desafio”, refere o finlandês de 28 anos.

Esapekka Lappi, que teve um bom desempenho ao longo da época passada, onde conseguiu três pódios, considera ainda: “Este é um evento que temos de tratar com muito respeito, principalmente porque, de ano para ano, nunca é o mesmo rali, pois as condições meteorológicas mudam constantemente. Espero que a experiência acumulada no passado seja suficiente para lutar pelos lugares da frente. Para mim, chegar ao fim entre os cinco primeiros seria uma excelente forma de iniciar a temporada”.

O finlandês tem boas razões para pensar que com o Citroën C3 WRC pode conseguir um bom resultado, a ter em conta o trabalho de preparação para este rali. Três dias e meio de testes para cada piloto, com mais de 200 quilómetros em cada jornada, em pisos que foram desde o alcatrão seco, passando pelo molhado, pela neve e pelo gelo, recriando todos os cenários possíveis de encontrar ao longo do ‘Monte Carlo’.