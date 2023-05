Nas Notícias Erros mais comuns que os motociclistas cometem? Por

Saiba quais são os erros mais comuns que os motociclistas cometem nas estradas

O uso de motos é cada vez mais comum nas estradas, dado que existe uma maior facilidade de estacionamento e, por outro lado, andar de moto oferece uma sensação diferente do que circular dentro de um veículo e isso é apreciado por muitos condutores nacionais. Mas existem erros muito comuns entre os motociclistas, alguns dos quais quase que nem se apercebem. Saiba quais são os erros mais comuns que os motociclistas cometem. Tome cuidado e evite acidentes.

1 – Uma moto não é um brinquedo

Muitos motociclistas têm noção da responsabilidade que têm nas mãos quando estão a conduzir uma moto. As duas rodas podem ter múltiplas vantagens e entregar várias sensações que agradam aos motociclistas. Mas convém ter noção de que quem está ao volante de uma moto não a deve usar para fazer acelerações, levantar a roda (dianteira ou traseira) em jeito de malabarismo ou mesmo ziguezaguear entre filas de trânsito.

2 – Não descuide a manutenção

Uma moto exige uma manutenção cuidada, para que a segurança esteja sempre acautelada. Verifique frequentemente o estado dos pneus e dos travões do motociclo.

Cuide de elementos como o líquido de refrigeração do motociclo e tenha sempre atenção aos lubrificantes que usa para manter a sua moto em perfeitas condições.

Ter uma moto não é apenas dar à chave e circular. É importante que não descuide a manutenção da mesma, até porque os vários componentes da moto estão expostos às condições climatéricas.

3 – Use sempre o equipamento de segurança

O uso do capacete é obrigatório para quem anda de moto. Mas mais do que uma questão legal, o uso do capacete serve para proteger qualquer motociclista e passageiros numa eventual queda.

Lembre-se que num automóvel o condutor e passageiros têm uma proteção que é cada no habitáculo pela própria estrutura do veículo, coisa que não acontece nas motos.

Assim, cuide de acautelar todo o equipamento necessário, desde logo, o capacete mas também tenha em atenção a roupa que usa para o proteger de eventuais colisões com insetos, pedras ou objetos que repentinamente podem aparecer no caminho e que, face à velocidade, podem constituir um perigo.

4 – Não use vias específicas para determinados veículos nem as bermas

Alguns motociclistas costumam usar bermas e determinadas vias para ultrapassarem outros veículos nas vias mais movimentadas. O recurso a vias reservadas a autocarros e veículos de transporte coletivo, por exemplo, não deve ser realizado, sob pena de estar a comprometer a sua segurança também.

Não recorra a esta estratégia tenha a sua moto muita ou pouca cilindrada e também não faça mudanças de direção sem sinalizar as suas manobras atempadamente.

Moto coloca-o em situação mais vulnerável em caso de acidente

É preciso que os condutores de motos tenham noção de que em caso de acidente ficam numa situação de maior vulnerabilidade.

Quando têm algum embate ou alguma queda, por norma, têm sempre lesões ou ferimentos, alguns com gravidade. Ao longo dos anos, os números relativos a acidentes com motos têm preocupado as autoridades.

Por isso, são comuns campanhas de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) tendo em vista a condução de motos.

Colisões, seguidas por despistes ou atropelamentos são as causas mais comuns que colocam a segurança dos motociclistas em vulnerabilidade.

Sabe qual a coima que incorrem motociclistas que andam a ziguezaguear e furam filas de trânsito?

São cada vez mais comuns os condutores de motos que, dada a estrutura do veículo que usam, conseguem furar melhor por entre as filas de trânsito.

Estes, umas vezes passam pela esquerda outras pela direita e procuram, no fundo, encontrar uma nesga para melhor prosseguirem o seu percurso.

Mas furar filas de trânsito com motos é ilegal, sabia? Motociclistas que gostam de serpentear ou ziguezaguear por entre os outros veículos incorrem em contraordenações porque o Código da Estrada estabelece que são manobras perigosas.

Qual a multa por serpentear ou ziguezaguear entre filas de trânsito?

As coimas para motociclistas que optam por ziguezaguear filas de trânsito está estabelecida entre os 120 aos 600 euros, como refere o Código da Estrada.

E você sabia também que se ultrapassar um veículo pela direita e não pela esquerda, os agentes de autoridade podem aplicar-lhe uma coima também?

Se a ultrapassagem não for feita pela esquerda, nesse cenário, a coima poderá ser entre os 250 e os 1250 euros.

Circule com precaução pela sua segurança e de terceiros

É fundamental que todos os utilizadores das vias de trânsito tenham plena noção de que a estrada é para ser partilhada.

Por isso, é necessário circular com precaução, fazendo uma condução defensiva e respeitando as regras de trânsito.

Quem está na estrada com uma condução serena e segura não quer dizer que não tenha acidentes. Podem existir. Todavia, está teoricamente mais protegido para toda e qualquer eventualidade nas estradas.