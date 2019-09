Motores Erik Jones bate Kyle Busch na Nascar em Darlington Por

Erik Jones obteve a sua segunda carreira na Nascar Cup ao impor-se na prova disputada domingo na pista oval de Darlington (Carolina do Su).

O êxito do piloto do Toyota # 20 da Joe Gibbs Racing aconteceu após um duelo nas últimas voltas com o seu companheiro de equipa Kyle Busch.

Embora tenha iniciado a corrida na parte de trás do pelotão, o piloto do Toyota # 18 realizou uma recuperação notável que o levou à frente da prova nos derradeiros nas derradeiras duas voltas deste evento de 500 milhas. Mas depois foi incapaz de impedir Jones de vencer, juntando este triunfo ao conseguido em julho deste ano em Daytona.

Este novo êxito de Erik Jones faz com que todos os os quatro pilotos da Joe Gibbs Racing – os outros são Kyle Busch, Martin Truex Jr e Denny Hamlin – tenham pelo menos uma corrida esta temporada.

Apesar do # 18 ter sido o maior rival de Jones nas derradeiras voltas da corrida a segunda posição acabou por ir para Kyle Larsson, que conseguiu ultrapassar Kyle Busch nos últimos instantes da prova, fazendo com que o piloto de Las Vegas tivesse de se contentar com a terceira posição.

Kevin Harvick e Brad Keselowski completaram o top cinco, numa prova onde outros dois ao título, Joey Logano e Martin Truex Jr, ficaram a uma volta do vencedor. Já para não falar de Chase Elliott, que terminou a duas voltas de Erik Jones na 19ª posição.

Fica o resumo desta prova.