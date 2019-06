Erdogan promete estar mais atento às “mensagens do povo” após derrota em istambul

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu hoje que irá estar mais atento às “mensagens do povo”, durante a sua primeira aparição pública após a derrota na eleição municipal repetida em Istambul.

Os resultados das eleições de domingo em Istambul são interpretados como uma derrota rara do Presidente turco e romperam com o controlo de décadas do seu partido islamita conservador, na que é considerada a cidade mais importante da Turquia.

Com 16 milhões de habitantes, Istambul é o principal centro económico do país.

Erdogan, que falava perante deputados do seu partido, felicitou o candidato vencedor, o social-democrata Ekrem Imamoglu, líder do partido de oposição Partido Republicano do Povo, que totalizou 54,21 por cento dos votos.

O derrotado foi o ex-primeiro-ministro Binali Yildirim, candidato do partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), do Presidente Recep Tayyip Erdogan.

A vitória de Imamoglu traduz ainda uma derrota pessoal para Erdogan, que começou a sua ascensão na política turca há 25 anos quando foi eleito para o mesmo cargo.

“Em linha com o nosso conhecimento político, nós não podemos estar zangados ou guardar ressentimentos ou culpar o povo”, declarou Erdogan aos deputados do seu partido no Parlamento.

Estas eleições decorreram quase três meses após as municipais de 31 de março, ganhas também por Imamoglu, mas por apenas 13.000 votos, tendo agora obtido uma vantagem de 777 mil votos em relação ao seu rival.

O resultado das eleições de março foi invalidado depois de um recurso do AKP, que alegou irregularidades.