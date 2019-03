Equipas masculina e feminina do Sporting campeãs europeias de goalball

O Sporting sagrou-se hoje bicampeão europeu na vertente masculina em goalball, tendo a equipa feminina dos ‘leões’ também conquistado o troféu na primeira edição do torneio feminino.

Na final masculina, o Sporting derrotou a equipa checa do GC Perun por 12-6, enquanto as ‘leoas’ venceram as dinamarquesas do BSI Copenhagen por 10-6, em encontros disputados no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, marcou presença nas duas finais disputadas e na cerimónia de encerramento do torneio, mostrando-se orgulhoso pelas conquistas dos atletas do clube.

Foi um belo torneio, com uma fantástica organização. No desporto não há género, há atletas, que com maior ou menor dificuldade competem com amor ao clube. É um grande orgulho o Sporting dar mais dois títulos europeus a Portugal”, disse.

O ‘goalball’ é um jogo praticado por atletas que possuem deficiência visual, cujo objetivo é arremessar uma bola com as mãos para a baliza adversária. Cada equipa joga com três jogadores e três reservas, sendo obrigatório o uso de vendas por todos os atletas.