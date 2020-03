Motociclismo Equipas de MotoGP planeiam testes extra Por

O chefe de competição da KTM, Pit Beirer, adiantou que os construtores envolvidos no MotoGP acordaram a realização de um teste extra de pré-temporada assim que a época for retomada.

A situação de pandemia de Covid-19 fizeram já com que algumas provas fossem canceladas e outras adiadas, sendo de esperar que tal suceda também com os Grandes Prémios de França e de Itália, previstos para maio.

Mesmo que a época se inicie em junho em Barcelona os pilotos terão assim a possibilidade de se preparar, já que se passaram três meses desde o último teste no Qatar.

O líder da KTM confirmou negociações com a Dorna – promotor do MoroGP – sobre a realização de um teste em Barcelona, ou no circuito onde decorra a prova de abertura do campeonato, uma ou duas semanas antes dessa corroda.

“Já foi planeado”, garante Beirer, sublinhando: “Isto é muito importante porque não podemos coloca os pilotos nas motos e pedir-lhes para mostrarem resultados nessa situação. Vai certamente haver um grande este, e depois podemos começar de novo”.