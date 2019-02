Fórmula 1 Equipas de F1 confirmam o seu alinhamento de pilotos para os primeiros testes do ano Por

As equipas de Fórmula 1 anunciaram o seu alinhamento de pilotos para a primeira semana de testes de pré-temporada em Barcelona.

Na equipa Mercedes será Valtteri Bottas a rodar primeiro com o novo W10 na pista catalã, rodando já na manhã desta segunda-feira, para ser rendido por Lewis Hamilton da parte de tarde.

Embora a formação de Brackley não tenha anunciado como decorrerão os dias seguintes é provável que o esquema se mantenha o mesmo mas ao contrário, sempre com alternância entre os dois pilotos.

Já na Ferrari Sebastian Vettel é o primeiro a ir para a pista com o SF90, rodando na segunda-feira e na quarta-feira, com Charles Leclerc a rodar na terça-feira e na quinta-feira, enquanto na Red Bull Max Verstappen guia o RB15 na segunda-feira e na quarta-feira e Pierre Gasly na terça-feira e na quinta-feira.

A Renault intercala os pilotos em cada metade dos quatro dias. Nico Hulkenberg guia o R.S. 19 na segunda-feira de manhã, na terça-feira à tarde, na quarta-feira de manhã e na quinta-feira à tarde, enquanto Daniel Ricciardo assume o volante na segunda-feira à tarde, terça-feira de manhã, quarta-feira à tarde e quinta-feira de manhã.

Na Haas Romain Grosjean guia o VF-19 na segunda-feira e na quarta-feira de manhã, Kevin Magnussen fá-lo na terça-feira e quinta-feira à tarde, e Pietro Fittipaldi assume funções na quarta-feira à tarde e na quinta-feira de manhã.

O esquema na McLaren é o mais simples, com Carlos Sainz Jr a tripular o MCL34 nos dois primeiros dias e Lando Norris a fazê-lo nos dois seguintes. O mesmo acontece na Racing Point com Sergio Pérez e Lance Stroll, na Alfa Romeo Sauber com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e na Toro Rosso com Daniil Kvyat e Alexander Albon.

Face à ausência em pista na segunda-feira, a Williams já tinha anunciado a alteração de planos para compartimentar a presença dos seus dois pilotos de corrida, Robert Kubica e George Russell, e no de reserva, Nicholas Latiffi, nos três dias restantes, conforme o PT Jornal já tinha noticiado.