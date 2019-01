Motores Equipa HWA multada por não respeitar ‘recolher obrigatório’ da Fórmula E Por

A equipa HWA, que representa a Mercedes no Campeonato FIA de Fórmula E, foi multada em 5.000 euros por não respeitar o ‘recolher obrigatório’ que as impede de qualquer atividade durante determinados períodos do fim de semana de prova.

O incidente foi captado por câmaras no interior das boxes de Marraquexe, colocadas para garantir que o ‘recolher’ é obrigatório, segundo estipula o Artigo 24.16 do regulamento da competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.

As equipas não estão autorizadas a entrar nas boxes até às 6h30 da manhã do dia de prova, e o responsável pela HWA embora não tenha tocado nos monolugares da equipa encontrava-se a mexer no seu computador portátil no interior das boxes quando os comissários chegaram depois visionarem as imagens que a câmara instalada na boxes da equipa lhes transmita.