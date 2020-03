Fórmula 1 Equipa Ferrari ‘escapa’ à quarentena no norte de Itália Por

Foi por ‘um triz’ que a equipa Ferrari de Fórmula 1 escapou às medidas de quarentena a que foi remetido todo o norte de Itália.

A epidemia de coronavírus fez com que as autoridades transalpinas interditassem todo o norte do país, incluindo a província de Emilia Romagna, onde se situa Modena e Maranello, a sede da ‘Scuderia’.

Parece que a maioria dos elementos da equipa liderada por Mattia Binotto já se encontram em viagem para a Austrália, onde dentro de dias tem lugar o primeiro Grande Prémio da temporada, deixando por agora tranquilos os responsáveis da F1, que fazem depender a prova da participação de todas as equipas.

Itália tinha, no fim de semana passado, cerca de 15 milhões de pessoas infetadas por Covid-19, pelo que as regiões da Lombardia (Milão), Piemonte (Turim), Emília Romagna (Bolonha) e Veneto (Veneza) foram colocadas de quarentena. O mesmo é dizer que ninguém sai nem entra.

A Ferrari adiantou estar em permanente contacto com as autoridades de modo a que os membros da ‘Scuderia’ sejam informados da situação das respetivas famílias.

“Na sequência das medidas anunciadas pelo governo italiano na noite passada, seguimos e avaliamos a situação e estamos em contacto estreito com as autoridades competentes e todas as organizações implicadas”, referiu a marca de Maranello em comunicado.

Na mesma declaração a Ferrari sublinha: “O respeito pelas medidas governamentais é, aos olhos da Ferrari, uma prioridade, para assegurar a saúde e a segurança dos seus empregados e da sua família. Todas as decisões serão tomadas respeitando este princípio”.

A ‘Scuderia’ diz que “uma parte da equipa e do equipamento já chegou a Melbourne e a partida dos restantes elementos terá lugar como previsto, salvo pedido em contrário”.