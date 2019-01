Nas Notícias Equipa do INEM assaltada durante socorro em Gaia Por

A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, no Hospital de Vila Nova de Gaia, viu as suas instalações serem assaltadas durante uma missão de socorro no dia de passagem de ano. Os assaltantes aproveitaram que os socorristas tinham saído para uma emergência a fim de arrobar a porta e realizar o assalto.

Depois de regressar às instalações no Hospital de Vila Nova de Gaia, a equipa da VMER percebeu que tinha sido alvo de um assalto.

“Enquanto estávamos em missão, alguém forçou a porta da base do INEM, com um pé de cabra, e entrou. Levaram um telemóvel [da médica], as nossas carteiras e um total de cerca de 100 euros em dinheiro”, conta um membro da equipa do INEM, ao Correio da Manhã.

O estado em que o espaço do INEM ficou acabou por deixar a equipa médica inoperacional durante algum tempo.

O elemento da equipa da VMER, que não se identificou, lamentou o sucedido.

“Prestamos um serviço à comunidade, saímos para atender às ocorrências de emergência e somos roubados.”

A PSP foi chamada ao local e está a investigar o caso.