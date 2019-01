Desporto Equipa da Premier League disponibiliza estádio para ajudar sem-abrigo Por

A atitude dos proprietários do Crystal Palace, da Premier League, tem surpreendido os adeptos. A equipa do sul de Londres disponibilizou o seu estádio para ajudar os sem-abrigo a combaterem as baixas temperaturas que têm assolado a capital inglesa.

A medida, implementada em conjunto com a Câmara local, oferece uma cama, uma refeição quente, pequeno almoço e permite ainda que as pessoas façam a sua higiene.

Embora só tenha sido dada a conhecer esta sexta-feira, a iniciativa teve início no dia anterior, tendo recebido oito pessoas em dificuldades.

“O clube quer ser uma força do bem na comunidade e estamos felizes por poder dar uma pequena ajuda àqueles que mais precisam”, afirmou Phil Alexander, o proprietário dos ‘Eagles’, citado pelo Mirror.

Para o autarca local, este é um “gesto fantástico” do clube, que deve ser “seguido por outros emblemas”.

As instalações estarão abertas sempre que as temperaturas atingirem os zero graus. Na manhã seguinte, volta a estar disponível para o normal uso do clube.