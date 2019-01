Desporto “Época passada? Ninguém dava um euro por nós”, diz Casillas Por

Com o campeonato a meio, Iker Casillas concedeu uma entrevista ao ‘Porto Canal’ onde fez um balanço do que foi a época passada e o que tem sido esta. O guardião azul e branco lembrou que, na última temporada, “ninguém dava um euro” nas casas de aposta pelos azuis e brancos no que toca à vitória final na Liga.

“Provavelmente éramos terceiros nas apostas na época passada. Ninguém dava um euro por nós. Com o avançar do campeonato, as pessoas foram ganhando respeito por nós. Nos primeiros 10, 15 jogos, até ao jogo com o Benfica, as pessoas pensavam que seria algo passageiro”, disse o guarda-redes dos azuis e brancos, em declarações ao Porto Canal, numa entrevista que vai para o ar, nesta segunda-feira, depois das 21h30.

Quanto ao mérito da conquista do título na temporada passada, Casillas não tem dúvidas em mencionar o nome e o trabalho de Sérgio Conceição.

“Grande parte da culpa de sermos campeões é do míster”, salientou o antigo capitão da Seleção Nacional de Espanha.

Casillas explicou como é que Conceição fez a equipa acreditar que era possível vencer o título.

“Chegou a um balneário no qual faltava experiência, pegou nos jogadores que vieram de empréstimo, fez uma equipa e disse-nos que íamos ganhar desde o início”.

Sérgio Conceição chegou na última época ao comando técnico dos azuis e brancos e conseguiu levar o emblema portista ao título.

Atualmente, os dragões também são os principais candidatos a revalidar o título, já que seguem na frente da classificação, com mais cinco pontos que o Benfica, que é o mais direto rival nesta fase.