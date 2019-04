Motociclismo Época de motocross prossegue em Casais de São Quintino Por

A pista do Crossódromo de Casais de São Quinto, em Sobral de Monte Agraço, acolhe amanhã a quarta ronda do Campeonato Nacional de Motocross (MX) – Jogos Santa Casa.

Uma prova das mais tradicionais e populares, que reúne no traçado da região Oeste os concorrentes das classes MX1, MX2 e Iniciados. Um ‘tira-teimas’ para um campeonato que nas anteriores rondas teve três vencedores diferentes.

Na categoria maior Sandro Peixe e Luís Outeiro chegam a Casais de São Quintino separados por escassos quatro prontos, abordando uma pista de 1700 metros que recebe pela 16ª vez uma prova elegível para o campeonato num domingo de Páscoa, que se prevê excelente do ponto de vista climatérico e com bastante animação, dentro e fora do traçado.

Esta é a única prova desportiva no desporto motorizado nacional a realizar-se este fim de semana, depois do adiamento do Enduro da Lousã, devido à situação de crise de distribuição combustíveis que viveu esta semana no país.