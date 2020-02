Motores Entusiasmo antes do arranque para o Rali Serras de Fafe e Felgueiras Por

O entusiasmo foi a nota dominante antes do arranque para o Rali Serras de Fafe, que hoje dá início ao Campeonato de Portugal de Ralis.

Foi realizado já o ‘shakedown’ para a prova da Demporto, com os vários protagonistas a ‘tomarem a temperatura’ às suas máquinas, com destaque para os principais pretendentes ao título.

Bruno Magalhães encara com “otimismo” o começo da época, lembrando que na época passada não começou “tão bem” embora tenha terminado o ano “em excelente forma”. O que lhe “permitiu lutar pelo título praticamente ate à última especial do último rali”.

Esta temporada o piloto do Team Hyundai Portugal vai “certamente entrar” mais forte desde o começo. “O carro penso que melhorou na terra. Tive oportunidade de o testar e está mais rápido do que no ano passado, e isso abre boas perspetivas para podermos fazer um bom resultado em Fafe”.

Já José Pedro Fontes espera, “outra vez, uma época muito competitiva”, lembrando que “nos últimos dois anos” chegou à última prova “sempre a discutir o campeonato, mesmo se no início do ano” não foi tão forte. Por isso, “este ano com o conhecimento do carro e as evoluções” feitas no C3 R5, quer ver se consegue, “nesta primeira fase, somar pontos importantes, para depois estar numa posição mais fácil”.