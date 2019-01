EUA Entrou com arma carregada em avião nos EUA e saiu no Japão Por

Um homem entrou armado num avião em Atlanta, nos EUA, sem que as autoridades se apercebessem. Só já perto do fim do voo, no Japão, é que o próprio homem deu o alerta.

De acordo com o The New York Times, o passageiro admitiu ter entrado “por acidente” com a arma carregada.

O incidente ocorreu nos dias 2 (largada) e 3 (aterragem) de janeiro, já durante a segunda semana do ‘shutdow’, a paralisação dos serviços públicos dos EUA devido ao conflito entre o Presidente Trump e o Congresso.

Devido ao ‘shutdown’, os funcionários da autoridade federal da aviação civil dos EUA, a TSA, estão com salários em atraso.

“Não houve um problema de staff”, garantiu um porta-voz da TSA, Michael Bilello.

“A TSA vai responsabilizar quem deverá ser responsabilizado pelo incidente”, acrescentou.

Nos dias 2 e 3 de janeiro, cerca de cinco por cento dos funcionários da TSA não compareceram ao serviço (pois o dia não lhes seria pago).

O incidente ocorreu num avião da Delta Airlines.

O passageiro “tem demonstrado toda a cooperação” para com as autoridades, salientou ainda Michael Bilello.