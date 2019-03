Enrique Sanz defende liderança na segunda etapa da Volta ao Alentejo

O espanhol Enrique Sanz (Euskadi-Murias) defende hoje a liderança na Volta ao Alentejo em bicicleta, na segunda etapa, que liga Mértola e Odemira, num total de 182,8 quilómetros.

Depois de ter vencido a primeira etapa, Sanz parte para a segunda com o mesmo tempo do português Luís Mendonça (Rádio Popular-Boavista) e do espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), segundo e terceiro, respetivamente.

A partida para a segunda etapa está marcada para as 11:20, em Mértola, devendo os ciclistas chegar a Odemira por volta das 16:00, num percurso sem qualquer contagem de montanha.

Ao longo dos 182,8 quilómetros, os ciclistas terão de passar por três metas volantes, em Castro Verde (40), Aljustrel (62,1) e Porto Covo (137,9), já dentro do Parque Natural da Costa Vicentina, nos quais serão feitos os últimos 65 quilómetros.