Mundo Enfermeiro testa positivo à covid-19 após ser vacinado mas especialistas travam alarme social e dão explicação Por

Um enfermeiro norte-americano testou positivo à covid-19 alguns dias depois de tomar a primeira dose da vacina da contra o novo coronavírus e rapidamente se instalaram dúvidas e incertezas a respeito deste caso, sendo que os especialistas já vieram a público tranquilizar a população.

É que apesar de ter tomado uma primeira dose, os especialistas entendem que ainda não tinha passado tempo suficiente para que o enfermeiro desenvolvesse imunidade à covid-19, até porque só tinha sido administrada a primeira de duas doses previstas.

“Sabemos, pelos ensaios clínicos da vacina, que demora entre 10 a 14 dias até começarmos a desenvolver a proteção fornecida pela vacina”, explicou Christian Ramers, especialista em doenças infecciosas, em declarações à estação televisiva ABC.

O clínico explicou ainda que apenas com a segunda toma da vacina será possível finalizar o processo de imunização contra a covid-19.

A vacina da Pfizer é administrada com intervalo de três semanas entre a primeira e a segunda dose em cada pessoa.

“Pensamos que a primeira dose dê cerca de 50 por cento [de imunidade] e é preciso uma segunda dose para chegar aos 95 por cento”, explicou o médico Christian Ramers, admitindo a possibilidade de o enfermeiro infetado já o estar no momento em que tomou a vacina mas o vírus estar em período de incubação e mesmo com teste, na altura, não ser identificado.

Daí que Christian Ramers saliente ser necessário que se mantenham as medidas de controlo e contenção da pandemia no mundo.

Em Portugal, a vacinação contra a covid-19 arrancou no último domingo, no Hospital de São João, no Porto, na presença de Marta Temido, a ministra da Saúde.