A energia elétrica já foi reposta na ilha Graciosa, nos Açores, indicou a empresa de Eletricidade dos Açores (EDA), que espera resolver ainda hoje os danos causados pelo furacão “Lorenzo” em outras ilhas, que continuam sem eletricidade.

Num ponto de situação feito às 12:30 aos danos causados pela passagem do furacão “Lorenzo”, a elétrica regional disse que, “nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Corvo e Graciosa, o fornecimento de energia elétrica já está normalizado”.

Dessas cinco ilhas, a Graciosa era a única que estava hoje de manhã com falta de energia em algumas zonas.

Àquela hora continuavam por resolver danos causados pelo furacão nas ilhas das Flores, São Jorge, Pico e Faial.

“Na ilha das Flores, a linha de Média Tensão que abastece a Fajã Grande está a ser reparada. Contamos ter a situação normalizada até ao final da tarde de hoje”, indicou a EDA num comunicado.

A Ilha do Pico tem “dois postos de média tensão danificados” na linha São Roque – Madalena, que já “estão a ser reparados”, enquanto na ilha de São Jorge “a linha de média tensão que abastece o Topo” já está reparada e estão a tratar de algumas avarias “de baixa tensão” por causa da queda de árvores.

Na ilha do Faial só existem “algumas avarias na baixa tensão” que estão a ser resolvidas.

O furacão “Lorenzo” passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão “Lorenzo” perdeu entretanto força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.