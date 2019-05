Endividamento da economia sobe para 724,4 mil milhões de fevereiro para março

O endividamento do setor não financeiro aumentou em março para 724,4 mil milhões de euros, face a fevereiro, de acordo com os dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).

Dos 724,4 mil milhões de euros, 323,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 401,1 mil milhões de euros ao setor privado.

Relativamente a fevereiro de 2019, sinaliza o BdP, o endividamento do setor não financeiro (Estado, empresas públicas e privadas e famílias) aumentou 1,4 mil milhões de euros, sendo este aumento distribuído em incrementos de 0,9 e de 0,5 mil milhões de euros nos endividamentos do setor público e do setor privado, respetivamente.

“A subida do endividamento do setor público refletiu-se, sobretudo, no aumento do endividamento face ao setor não residente em 1,4 mil milhões de euros, parcialmente compensado pela diminuição do financiamento concedido pelo setor financeiro e pelas próprias administrações públicas”, refere.

O banco central refere ainda que no setor privado, observou-se um acréscimo do endividamento das empresas privadas em 0,6 mil milhões de euros, essencialmente junto do exterior.

Já o endividamento dos particulares diminuiu 0,1 mil milhões de euros, acrescentou.