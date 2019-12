Endividamento da economia desceu em outubro face a setembro para 724,6 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro da economia caiu em outubro para 724.606 milhões de euros, menos 1.220 milhões de euros face a setembro, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

“Relativamente a setembro de 2019, o endividamento do setor não financeiro desceu 1,2 mil milhões de euros. Esta redução deveu-se à descida de 0,7 mil milhões de euros no endividamento do setor privado e de 0,5 mil milhões de euros do endividamento no setor público”, refere o banco central na nota hoje divulgada.

Quanto à redução do endividamento do setor privado para o total de 405.153 milhões de euros, diz o Banco de Portugal que se deveu ao “decréscimo do endividamento das empresas privadas face ao setor financeiro e ao exterior”, de 900 milhões de euros, o qual foi parcialmente compensado pelo aumento do endividamento dos particulares face ao setor financeiro em cerca de 100 milhões de euros.

Já a descida do endividamento do setor público para 319.453 milhões de euros deveu-se à redução do endividamento face ao setor financeiro (cerca de 1.000 milhões de euros), parcialmente compensada pelo aumento do endividamento face às administrações públicas, empresas e ao exterior.

Já na comparação homóloga, face a outubro de 2018, o endividamento do setor não financeiro da economia desceu 1.659 milhões de euros até outubro deste ano.