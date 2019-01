Nas Notícias Encontrado corpo do segundo ocupante de avioneta que caiu no País Basco Por

As equipas de resgate encontraram hoje o corpo do segundo ocupante da avioneta que se despenhou na quarta-feira no Monte Ernio, no País Basco, informou o departamento basco de segurança.

Os elementos das equipas de resgate, junto com os médicos forenses destacados para o local do acidente, confirmaram que se trata do corpo do segundo ocupante, que se encontrava no local do impacto da avioneta.

O avião, um Piper, tinha saído na quarta-feira do aeródromo de Tires, em Cascais, e voava em direção ao aeródromo de Hondarribia, em Espanha, com dois tripulantes a bordo, quando foi perdido o contacto.

Ainda na quarta-feira, pelas 15:45 locais (14:45 em Lisboa), as unidades de resgate da policia e os bombeiros bascos localizaram os restos do avião, recuperando o corpo de um dos tripulantes.

Uma fonte aeronáutica portuguesa disse na quarta-feira à agência Lusa que os ocupantes da aeronave – de quatro lugares – “são de nacionalidade estrangeira, possivelmente inglesa”.