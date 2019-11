Emprego público aumentou 2,8% para os 689.760 postos de trabalho no 3.º trimestre

O emprego na administração pública correspondia a 689.760 postos de trabalho no final do 3.º trimestre deste ano, registando um aumento de 2,8 por cento em relação ao mesmo período de 2018, foi hoje divulgado.

De acordo com a síntese estatística do emprego público, o número de postos de trabalho existentes nas administrações públicas a 30 de setembro de 2019 registou uma quebra de 5,2 por cento, correspondente à redução de 38.025 postos de trabalho, face a 31 de dezembro de 2011.

O crescimento homólogo verificado no 3.º trimestre deste ano (2,8 por cento), corresponde a mais 18.456 postos de trabalho, distribuídos sobretudo entre a administração central, com um crescimento de 2,5 por cento que corresponde a mais 12.650 postos de trabalho, e a administração local, com um aumento de 3,7 por cento correspondente a mais 4.371 postos de trabalho.

Em comparação com o 2.º trimestre de 2019, o emprego no setor das administrações públicas diminuiu 929 postos de trabalho (menos 0,1 por cento), em resultado da quebra do emprego da administração central, que ficou com menos 1.466 postos de trabalho (menos 0,3 por cento).

Segundo a síntese, os ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foram os que mais contribuíram para a quebra de emprego, com menos 4.795 postos de trabalho no conjunto.

O emprego no setor das administrações públicas representa 6,7 por cento da população total, 13,1 por cento da população ativa e 13,9 por cento da população empregada.

Em julho de 2019, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo nas administrações públicas era de 1.489,6 euros, correspondendo a uma variação global média de 0,4 por cento em relação ao mês de abril de 2019 e a uma variação homóloga de 2,0 por cento, devido essencialmente à atualização do valor da remuneração base praticada no setor e ao processo gradual de descongelamento de carreiras.

Em julho de 2019, o ganho médio mensal nas administrações públicas era de 1.748 euros, registando uma variação global no trimestre de 0,9 por cento e uma variação homóloga de 2,3 por cento, pelos mesmos motivos referidos para a remuneração base média mensal.