Nas Notícias “Empenho da ministra em defender o procurador é maior do que defender a própria dignidade” Por

A polémica com a nomeação do procurador europeu, devido aos três “lapsos” dos serviços do Ministério da Justiça, motivou um ataque de Rui Rio a Francisca Van Dunem.

Após ouvir as explicações da ministra, o presidente do PSD considerou que Van Dunem está mais preocupada em “defender o procurador José Guerra” do que em preservar a “dignidade política”.

“O empenho do Governo socialista em defender o procurador José Guerra é maior do que o da própria ministra em defender a sua dignidade no exercício do cargo”, comentou Rui Rio, no Twitter.

Na origem da polémica estão as incorreções no currículo do procurador enviado à União Europeia.

Em entrevista à RTP, a ministra da Justiça admitiu que houve três “lapsos dos serviços” e considerou que está a haver aproveitamento político do caso.

“Aquilo que se trata é de um empolamento profundamente injusto de uma situação que é rigorosamente transparente”, reagiu Francisca Van Dunem.

A ministra da Justiça garantiu ainda que sente ter “condições” para continuar em funções.