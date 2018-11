Economia Emirates recruta pela primeira vez em Braga Por

Depois de Lisboa e Madeira, a companhia aérea procura agora tripulantes em Braga.

A Emirates, a maior companhia aérea internacional do mundo, está, mais uma vez, à procura de candidatos portugueses para reforçar a equipa de tripulação de cabine, desta vez, em Braga.

Para participar, os candidatos apenas precisam de comparecer no Open Day e levar um currículo atualizado em inglês e uma fotografia recente.

Estes Open Days vão realizar-se no dia 5 de dezembro (quarta-feira), em Lisboa, no Marriott Lisbon Hotel, às 8h00; e a 7 de dezembro (sexta-feira), também às 8h00, no Melia Braga Hotel & Spa.

Não é necessário pré-registo, apenas preparação para passarem o dia inteiro no local.

Os candidatos pré-selecionados serão informados dos novos horários para novas avaliações e entrevistas.

A tripulação de cabine beneficia de uma série de vantagens que compõem o pacote salarial, desde um rendimento livre de impostos, uma casa moderna gratuita no Dubai para partilhar, transporte gratuito de ida e volta para o trabalho, cuidados de saúde assegurados, além de descontos especiais em compras e atividades de lazer na cidade.

A companhia aérea também oferece benefícios de viagem para a tripulação de cabine, bem como para amigos e familiares.