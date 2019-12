Nas Notícias Embarcação de pesca naufragou ao largo de Gaia, uma pessoa desaparecida Por

Uma embarcação de pesca artesanal naufragou hoje ao largo da Praia da Aguda, em Gaia, com duas pessoas a bordo, uma das quais foi já retirada com vida e a outra está desaparecida, disse fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital da Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse à Lusa que, às 09:10, a vítima resgatada estava ainda a ser assistida no local.

O CDOS recebeu o alerta para este acidente ao largo daquela praia do concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, cerca das 08:30.

No local, encontram-se elementos dos Bombeiros Voluntários da Aguda, estando “outros meios a caminho”, nomeadamente da autoridade marítima.