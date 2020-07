Nas Notícias Em tempo de pandemia, praxes regressam à Universidade do Minho Por

As praxes vão voltar à Universidade do Minho, após a suspensão por via da pandemia.

O organismo responsável por estas atividades na academia minhota, o chamado ‘Cabido de Cardeais’, comunicou a decisão e também um conjunto de regras que os participantes devem cumprir em contexto de pandemia.

No comunicado assinado por Pedro Domingues, responsável pelas praxes na ‘universidade sem muros’, é explicado, por exemplo, que os atos de praxe podem ter “no máximo 20 participantes”.

“Cada praxe é agendada com antecedência, com hora e local marcados, e previamente autorizada”, explica ainda o responsável, avisando que cada praxe “terá, no máximo, três horas de duração”.

Durante as praxes, “é obrigatório o uso de máscara” por todos os participantes.

Além disso, a entidade responsável pelas praxes assegura que “cada curso fará uma praxe de ação social para uma instituição à escolha”, dando como exemplo a “doação de géneros, campanhas de sensibilização, limpeza de espaços”.

O ‘Cabido de Cardeais’ deixa ainda uma mensagem de sensibilização para a “projeção” que será dada “para o exterior”.