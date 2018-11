Motores Elisabete Jacinto no seu décimo Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto confirmou a sua participação no Africa Eco Race do próximo ano, prova de todo-o-terreno mediática na qual alinha pela 10ª vez.

O evento de 2018 realiza-se entre 1 e 13 de janeiro, e a organização promete novidades ao nível do percurso e da navegação, de modo a que os concorrentes vivam uma aventura única e inesquecível.

Fotos: AIFA

Para a equipa Bio-Ritmo o Africa Eco Race – prova que já vai na sua 11ª edição – é o maior desafio que enfrenta, pelo que Elisabete Jacinto está empenhada que nenhum detalhe é esquecido, de modo a estar preparada para realizar uma grande prova aos comandos do seu camião MAN.

“Esta corrida sempre foi e continua a ser o nosso grande desafio depois do Dakar ter saído de África. Pela sua grande extensão e duração põe-nos verdadeiramente à prova. Aqui, somos sempre confrontados com inúmeras dificuldades e, superá-las, apesar da exaustão física e psicológica em que sempre nos encontramos, é condição essencial para se chegar à meta e, eventualmente, conseguir um bom resultado”, começa por dizer a piloto do Montijo.

Elisabete admite que as várias edições que disputou do Africa Eco Race são importantes para que possa ter sucesso: “Todos estes anos de experiência acumulada dão-nos alguma margem para nos sentirmos optimistas nesta nossa décima participação”.

A prova inicia-se e 30 de dezembro do Principado do Mónaco com uma partida simbólica, e será dividida em 12 etapas cumpridas entre Marrocos, Mauritânia e Senegal. Esta edição de 2019 vai contar com um total de 6022 quilómetros entre os quais 4014 serão cumpridos ao cronómetro numa grande variedade de percursos. Mais uma vez o dia de descanso será realizado em Dakhla e pelo segundo ano consecutivo a organização vai preparar a etapa “500 milhas” que será uma maratona – jornada dividida em dois dias sem recurso à assistência mecânica – cumprida na Mauritânia.